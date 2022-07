La cocaína empieza a perder su calidad en el momento en el que llega al distribuidor. "Cuando la cocaína llega a España se adultera, igual de un kilo sacan tres. Si vendes un gramo y le metes la mitad de corte estás ganando el doble. Siempre está adulterada con cosas impensables como pared picada, matarratas o medicamentos", explica un traficante.

En este sentido, lanza un mensaje de aviso: "Un corte malo te puede matar perfectamente".

En Coria, Cáceres, lo saben bien. Un viernes por la noche varios amigos se reúnen en una casa y recurren a un servicio de 'telecoca'. Los efectos son instantáneos y los comparten a través de WhatsApp. Las alucinaciones duran horas y horas: uno corrió desnudo por la calle, otro dijo que una chica le acosaba y en realidad era un taburete...

De madrugada, algunos tienen que acudir al hospital. "Fue una noche bastante complicada acudieron varios pacientes por consumo de drogas", recuerda Manuel Montero, jefe de Urgencias del hospital de Coria.

"Vi que habían consumido drogas, cocaína, pero había algo que no me cuadraba. Cuando llegó el tercero, llamé a la Guardia Civil. Me preocupaba que si eso seguía así iba a haber un colapso gordo. Usaban un lenguaje incomprensible y hubo que aplicar medidas de contención mecánica", añade.

Por otro lado,: "Entrega en 20 minutos a 60 euros el gramo". Puedes verlo en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de marzo que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.