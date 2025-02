El chantaje de un estafador del amor a una mujer a la que convenció para darle 5.000 euros: "Me dijo que si no pagaba, se suicidaba"

"Era un chico atento y cariñoso. Justo en el momento en el que a mí me sonaba el despertador, yo tenía mi mensaje de 'buenos días'", explicaba una mujer que fue víctima de un estafador del amor en este reportaje de Equipo de Investigación de 2022. Ella no quiso mostrar su rostro porque estaba avergonzada de lo que le había sucedido y nadie de su entorno conocía la historia.

La persona que se encontraba al otro lado del teléfono se hacía pasar por un médico que trabajaba en Yemen. "Hicimos tres videollamadas. Se cortaba muy rápido y se escuchaba muy mal. Como están en guerra, que apenas tienen cobertura, pues se corta", era su explicación. Pero sí que consiguió hacer una captura de pantalla en la que se veía su rostro.

Roman, que así es como se hacía llamar su estafador, hacía planes de futuro con ella. "Cuando finalice mi contrato iré a España para asentar cabeza. Yo también quiero casarme contigo y ser feliz contigo para siempre", le llegó a escribir en una ocasión, como mostraba ella a las cámaras.

Todo era idílico hasta que el farsante comenzó a pedirle dinero. "Tenía que pagar 1.200 euros para traer sus pertenencias desde Turquía a España [...] Cuando la mercancía llega a Francia, pide 1.500 euros". Hasta ese punto, ella no sospechaba "nada raro", pero pasaron dos días y volvió a pedir dinero. "Me llegó a pedir que vendiera mi coche y mi casa. Llegó a decirme que si yo no pagaba el dinero para recuperar sus pertenencias, él se suicidaba", relataba.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022, que laSexta vuelve a emitir este fin de semana.