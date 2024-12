El cerrajero de la mafia okupa explica a 'Equipo de Investigación' cómo actuaba el líder de la banda: "Tiene un coco enrevesado"

Equipo de Investigación habló en este programa recuperado de 2015 con Isaac, el cerrajero de la mafia okupa. Cobraba 250 euros por cada casa que abría para Jose, el presunto líder de la banda. "Él antes abría las casas para él, solo, hasta que estuvo detenido por lo mismo. No por cerrajero, sino por extorsión y todas esas cosas", explicó a Laura, reportera del programa.

Isaac detalla cómo él cambiaba la llave y se la daba a Jose, y no al inquilino. "A Jose le pagaban 600 euros por piso", declaró en esta entrevista, en la que confesó que había dejado de tener contacto con el presunto líder. "No es un mindundi, pero tiene un coco enrevesado. Me dijo que no declarara nada, que sino iba a ser peor",confesó a la reportera, como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas.

(*) laSexta.com recopila las noticias más vistas de este 2024 en nuestra web. El contenido al que hace referencia este artículo pertenece a un programa de Equipo de investigación emitido por primera vez en 2015.