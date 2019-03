James Blunt: "En tiempos de dificultad necesitamos algo que nos alivie"

Todos los chiringuitos de Ibiza se han convertido en los denominados ‘beach club’. Es una transformación del mismo sitio al que ibas siempre, y de la noche a la mañana el que se traía los hielos se convierte en logística, el camarero se convierto en staff, quitas hamacas y pones tres camas balinesas y en lugar de cobrar siete euros cobras otra cosa y el lomo con pimiento se convierte en ensalada de frutas. Le añades una zodiac con un buen piloto que sepa llevar el barco, una bandeja y a la vez manejar el motor y tienes un 'beach club', explica Ricardo Fernández Colmenero, corresponsal de El Mundo en Ibiza.

Las 120 hamacas de ‘La milla de oro’ son las más cotizadas de la isla, el Ayuntamiento obliga a alquilarlas a ocho euros al día pero conseguir una cuesta mucho más. Juan Mesa es 'Labi Champion', o ‘el conseguidor’. En las fotos aparece siempre muy rodeado, normalmente de grandes futbolistas, como Pepe Reina, Llorente, Cesc Fabregas o David Villa. Parece uno más en sus familias, pero realmente es quien consigue cosas para los jugadores de la selección española. "Yo les organizo la vida vacacional. Me puede llamar Roberto Soldado y me dice ‘quiero ir a cenar a Pachá’, o Kiko me dice ‘vamos a cenar al bar de tu hermano y nos comemos dos huevos fritos con chorizo’, todo depende de lo que quieran, cuenta Labi.

"También cuido sus casas, de muchos de ellos tengo las llaves desde hace muchos años y soy el que les prepara las casas cuando vienen, eso es fidelidad y que la gente confíe en ti, para eso tienes que transmitir mucho respeto y ser muy legal, si no es difícil". Cuenta el relaciones públicas.

Los famosos exigen privacidad y a cambio se convierten en un reclamo para la isla. Dinero llama a dinero.