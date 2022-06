Equipo de Investigación ha contactado con una de las ocho víctimas que consiguió sobrevivir a Jorge Ignacio Palma. La mujer mantuvo tres encuentros sexuales con el presunto asesino de Marta Calvo. Al principio, ha explicado, fue "agradable, tranquilo". El acusado de la muerte de tres mujeres incluso se interesó por saber sobre ella y le preguntó si le importaría que en otro encuentro hicieran una fiesta blanca.

El tercer encuentro, en cambio, fue muy diferente: "Llegamos a la habitación, me paga, nos duchamos, me pide el cuchillo y el plato para la cocaína. Pintó unas rayas, bastante exageradas, muy muy grandes. Me hago una y vuelve a pintar otras dos. Y le digo: 'No, hasta que tu no te hagas ninguna, yo no me hago ninguna más'. Dice 'bueno, vale', pero me empieza a introducir piedras en la vagina". Puedes escuchar el relato de la joven, que narra con detalle cómo logró "librarse de milagro" en la entrevista del vídeo principal de esta noticia.