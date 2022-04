'Discord' es una red red social a la que se accede por invitación, donde hay casi 100 grupos en los que, previo pago, se puede acceder a rifas de zapatillas. Para tratar ganarlas, los reventas hacen uso del 'bot', que es "una aplicación que permite crear perfiles simultáneos para acceder a varios procesos de compra de manera instantánea", tal y como indicó a Equipo de Investigación Manuel Huertas, CEO de una empresa de ciberseguridad.

En este sentido, Huertas señaló que "el robot en el minuto 0 tiene 150 perfiles cargados para conseguir 150 pares". "Si vemos la velocidad a la que trabaja el 'bot', es prácticamente imposible hacerlo a mano", subrayó el experto en ciberseguridad.

Pero, ¿es esto legal? "Aquí hay algún vacío legal. No hay ninguna normativa que indique que no se pueden utilizar este tipo de robots porque al final son 'aplicaciones legales' porque no roban nada, sino que lo que hacen un poco es jugar con ventaja", afirmó Manuel Huertas.

Por su parte, David de Lamo, revendedor de zapatillas, expresó que no le parece ético el uso de los 'bots', pero reconoció que él los ha utilizado porque, según dijo, "no existía otra manera de conseguir zapatillas". Se calcula que el mercado de la reventa de zapatillas alcanzará en 2030 los 30.000 millones de euros.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.