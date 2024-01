Esta red de blanqueo estaba dirigida por Ángel Silva, alias 'Johnny Silva'. Equipo de Investigación le dedicó un reportaje en 2016, que ha sido reemitido este viernes. Para esconder sus operaciones millonarias, 'Johnny' utilizó a familiares e incluso a niños. Por ejemplo, su cuñada, que sin ingresos de ningún tipo en tan solo tres años ingresó 277.000 euros en los bancos.

Silva utilizó hasta 130 personas para sus operaciones. Todas hacían ingresos y pedían préstamos que eran devueltos de manera inmediata, invirtiendo en plazo fijo 13 millones de euros a través de ocho entidades bancarias durante 10 años. Por ejemplo, en 2009 la red abrió tres cuentas con 90.000 euros en metálico en cada una de ellas a nombre de varios niños, uno de ellos de tres años de edad. Esta operación volvió a repetirse en septiembre del mismo año, con un ingreso de 90.000 euros en una cuenta que pertenecía a un niño de ocho años.

Estas operaciones no llamaron la atención de ninguna de las entidades bancarias donde se realizaron. Un reportero del programa se acercó hasta una de estas sucursales donde la red abrió 57 cuentas millonarias pero su directora no quiso responder a las preguntas del reportero ni explicar por qué no alertaron, por ejemplo, de que la madre de 'Johnny Silva', sin ingresos, ingresara en una cuenta más de 100.000 euros o que una niña de 13 años, sin tutor legal, tuviese 87.000 euros en el banco.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.