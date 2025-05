Así fue el tenso momento entre víctimas de 'Anita, la fantástica' y la estafadora en un aeropuerto: "¡No somos gilipollas!"

Hasta 36 jugadores de golf se presentaron en el aeropuerto para viajar a Kuala Lumpur. Supuestamente, 'Anita, la fantástica' había comprado sus vuelos, pero su sorpresa llegó cuando, al llegar allí, la mujer les contó que habían tenido problemas con la compañía aérea, lo que provocó la indignación de los allí presentes.

"Hemos tenido problemas; Qatar ha tenido problemas no de overbooking porque no se puede decir que haya hecho un overbooking, pero es un overbooking", aseguró, la mujer, a lo que añadió que "también está el Mundial de futbol, y hay una expedición gubernamental de 75 personas están dando por culo". Tras escuchar esto, una víctima le respondió que la estafadora no había podido pagar los billetes porque no tenía "dinero en la cuenta".

"Ana, que no somos gilipollas", expresó el hombre, tras lo que 'Anita, la fantástica' comentó que le parecía "bien" que este estuviera grabando con su teléfono. Puedes ver las imágenes del tenso momento entre la estafadora y sus víctimas en el vídeo principal que acompaña a la noticia, en el que la estafadora "no se amilana en ningún momento" y da "unas explicaciones que no se creía ni ella", tal y como destacó una víctima de estafa.

(*) En laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.