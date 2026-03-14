Así fue el simpa grupal más grande de España: 200 invitados, 4.000 euros "solo en bebidas" y una huida en coche

María Suárez, dueña del restaurante que sufrió el simpa grupal con más personas denunciado en España, explica que ocurrió en un bautizo: "El padre del niño pagó un dinero de fianza, 3.500, y el resto se tenía que pagar el día del evento".

En este reportaje de 2023, Equipo de Investigación se trasladó hasta Galicia para hablar con María Suárez, la dueña del restaurante que sufrió el simpa grupal con más personas denunciado en España. Suárez explicó que sucedió en un bautizo: "El padre del niño pagó un dinero de fianza, en total 3.500, y el resto se tenía que pagar el día del evento".

La dueña del establecimiento recordó que la familia contrató "un menú como para unas 200 personas más o menos" compuesto por un primera "a base de embutidos" y una ensalada de "verdura, pepino, espárragos, huevo cocido, tomate". De segundo, el menú llevaba "merluza a la romana con patatas al vapor" y de tercer plato había "carne a la brasa con un chorizo criollo y sus patatas". Por último, los comensales comieron tarta de postre.

Además, la hostelera explicó que el hombre "encargó muchísima cantidad de bebida": "Había que poner una botella de whisky desde el principio de la comida en la mesa. Se acaba una y poner otra". Una cantidad que hizo que la factura rondase los 4.000 euros "solo en bebida".

Tras pasar una noche comiendo y bailando, los invitados salieron del local para ver unos fuegos artificiales. En ese momento, se marcharon en su coche, dejando a deber un total de 5.050 euros, según explicó la propietaria, que afirmó indignada en el vídeo: "No se pueden hacer fiestas a todo trapo y cargarle el mochuelo a los demás, que vivimos de trabajar".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: el país de los Simpas' en atresplayer.com.