Un amigo de los detenidos en la 'Operación Libélula' habla en Equipo de Investigación: "No son malas personas"

"Estamos aquí haciendo un reportaje sobre ciberestafa", explicaba la reportera de Equipo de Investigación a un joven vecino de la localidad gaditana de San Fernando. Los redactores del programa capitaneado por Glòria Serra se desplazaron hasta allí en 2024 tras conocerse que la Policía Nacional había detenido en ese municipio a multitud de presuntos ciberestafadores en el marco de la Operación Libélula.

Tras reírse, el chico que estaba siendo entrevistado reconocía conocerlos a todos ellos: "los que han entrado presos son mis amigos todos, así te lo digo". "Te lo digo muy sincero, no deberían haber hecho lo que han hecho porque no está bien, pero no son malas personas", defendía.

"¿Alguna vez le han ofrecido a usted ir a los cajeros a sacar dinero?", preguntaba la periodista, haciendo referencia al 'modus operandi' de estos estafadores. Él asentía.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.