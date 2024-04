La 'Operación Libélula' se saldó con 30 detenidos. Más allá de los cabecillas, también estaban involucradas una serie de personas que eran los que realizaban la extracción del dinero de los cajeros. Y en la búsqueda de una de esas personas denominadas 'mulas', Equipo de Investigación se ha encontrado con la madre de uno de ellos.

"Es mi hijo y aquí no hay nada que hablar. Te lo digo desde el cariño, te lo estoy diciendo de bien. A mi hijo no me lo nombres más y menos por aquí", aseguró a Equipo de Investigación tras ser preguntada por su hijo.