Un joven conocido como 'el Carabraga' presume en las redes sociales de sus simpas en todo tipo de establecimientos: "Me la llevo gratis, porque soy el 'Carabraga'", afirma en uno de los vídeos que él mismo difunde cometiendo hurtos en fruterías o floristerías.

Sin embargo, entre sus objetivos también están los taxistas de Barcelona, tal y como puedes ver en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que él mismo se graba saliendo corriendo de un taxi sin pagar la carrera. Equipo de Investigación entrevista a una de las víctimas del 'Carabraga', que cuenta que este individuo es conocido en el gremio "por alardear en las redes sociales" de sus simpas y por las "amenazas que ha recibido el sector del taxi".

Se refiere así a unos vídeos que 'el Carabraga' colgó en sus redes mostrando balas: "Os invito a mi casa y os voy a decir el tic tac que yo tengo para vosotros. Hacen pupa, eh", advierte en uno de estos vídeos en los que muestra la munición. "Que no me entere yo que te has chivado de mi dirección, más te vale que no hayas sido tú", amenaza.