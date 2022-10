La tranquilidad habitual del municipio zaragozano de Ejea de los Caballeros se ve rota, de repente, por una llamada de teléfono. Al otro lado, se encuentra una banda de secuestradores virtuales.

Juan Blanco, víctima de esta organización relata su caso en un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado. "Cogí el teléfono y salió mi hijo llorando. Pregunté qué querían y me contestaron que dinero porque lo tenían secuestrado. También me dijeron que tenían mi teléfono inmovilizado y que, si llamaba, cada vez que lo hiciera me cortarían un dedo, luego la muñeca y luego lo tirarían en El Pilar", relata.

Los secuestradores le pidieron 20.000 euros, o las claves de su tarjeta de crédito.

En ese momento, Blanco se dirigió al cuartel de la Guardia Civil y allí había más ciudadanos denunciando el mismo tipo de situaciones.

Comienzan a llegar denuncias hasta la Unidad de Negociadores de la UDEV de Zaragoza, el grupo que entra en acción cuando hay vidas de inocentes en juego. Antonio Longarón, negociador jefe de la UDEV de Zaragoza, relata que, durante varios días, en Ejea de los Caballeros hubo infinidad de llamadas y que una persona "llegó a hacer efectivo el pago para la liberación de su ser querido". "Se debieron dar cuenta de que ahí tenían una especie de filón en esa localidad y empezaron a llamar y llamar", añade.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.