Los investigadores del crimen de Manzanares descubren que el coche de la víctima, Juan Miguel Isla, va de esta localidad a Albacete. Pero las cámaras de seguridad de una gasolinera muestran que no es él quien lo conduce. Se trata de Gaspar Rivera, un vecino del pueblo de al lado de Manzanares y amigo de Antonio Caba. Cuando la Guardia Civil localiza el coche de Isla, Rivera se pone nervioso y llama al corredor para reunirse con él urgentemente.

De camino a la reunión, un micrófono oculto por los agentes en el coche de Caba le graba hablando solo y capta lo siguiente: "Qué cojones, me llamas con la que hay. Me llama y me dice que vaya urgente. ¡Que tengo el teléfono intervenido, muchacho! Ahora ya no hay escapatoria, ahora ya no. Te has metido a la toda la Guardia Civil con esto que has hecho. Te acabas de echar el delito encima, ¿eres tonto o te falta un agua? Te falta un agua".