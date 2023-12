La fórmula que ha permitido a los Emiratos Árabes Unidos destacar entre sus vecinos ricos en petróleo tiene mucho que ver con el sistema de impuestos y tributaciones con el que se grava a las empresas extranjeras. Para conocer todo acerca de ello, Jalis de la Serna se desplaza hasta las Almas Tower (torre de diamante en árabe), que acoge a la mayoría de empresas de este sector.

Allí ha quedado con el abogado español Martín Gómez, quien le recibe en su impresionante oficina. "Esta es la famosa Almas Tower. Es una bolsa internacional de diamantes, tiene más de 1.000 empresas que se dedican al sector". Hasta allí llegan personas de diferentes partes del mundo; vendedores y compradores se encuentran en ese lugar, donde hacen la transacción, en esa misma torre que Jalis tiene frente a él.

La torre tiene la particularidad que tiene una cámara acorazada donde se guardan la mayoría de diamantes que se comercian en la zona. "No la he visto y no creo que la vaya ver porque con todas las medidas de seguridad que tienen, es bastante complicado poder acceder", lamenta Gómez. Tampoco el equipo de Enviado Especial ha conseguido permiso para poder grabar o acceder.

"¿Cómo ha conseguido Dubái atraer aquí a la bolsa internacional de diamantes?", pregunta el periodista al experto. La respuesta es sencilla: "Generando un sistema de zonas francas alrededor de todo el emirato". De hecho, ahora mismo, se encuentran en una zona franca. En España tenemos zonas francas que están en áreas portuarias o anexas a aeropuertos, pero nunca en el centro de una ciudad. "Ver una zona franca que esté ubicada en una zona de rascacielos es algo que me sorprende", admite Jalis.

"Una zona franca en España es un centro donde se deposita la mercancía y se mantiene durante un periodo de tiempo. Aquí en Emiratos son distritos económicos. El beneficio que te genera tu negocio lo puedes mantener aquí o te lo puedes llevar de vuelta a tu país de origen sin tener que pagar ningún tipo de impuesto", explica el abogado. Allí, las zonas francas "florecen". Casi cada barrio es una zona franca. "Es como un club privado de negocios en el que las empresas se manejan entre ellas", resume De la Serna.

Así, lo que se fomenta es que las empresas que se dedican al mismo sector estén agrupadas en un mismo sitio, algo que les permite que se cree sinergias entre ellas. El lugar de grabación de esta entrevista fue elegido mejor zona franca del mundo 8 años consecutivos. "En torno al 8% del Producto Interior Bruto de Dubái se genera en DMCC".

De las 22.500 empresas que allí se encuentran, en torno a 170 son españolas. "Tienes desde Acerinox, tienes Cepsa, tienes la Liga de fútbol. De hecho, creo que la Liga aquí tiene más de 24 millones de seguidores en redes sociales". Más de la mitad de los seguidores que tiene La Liga, son de esta parte del mundo. "Por eso han abierto una oficina aquí para buscar patrocinio".

Y los empresarios españoles que están pensando en mudarse a Emiratos Árabes Unidos son cada vez más. "Nos vienen personas que tienen negocios pequeños en España de los que se pueden prestar online, se traen la familia aquí a Dubái y se vienen aquí a vivir", cuenta Gómez. "Por ejemplo, constituir una sociedad en España son unos 3.000 euros de capital social mínimo. Tienes que pagar seguridad social, tienes que pagar un impuesto de sociedades que el tipo general es del 25%. Aquí por un lado tú tienes tu coste de tener una sociedad que puede ser 6.000-10.000 euros, pero luego factures lo que factures no tienes que pagar impuesto de sociedades", especifica el abogado.

Emiratos Árabes Unidos está entre los 10 país que más facilitan el abuso fiscal de empresas a nivel mundial. En el listado también figuran las Islas Vírgenes, Bermudas, Suiza, Luxemburgo o Singapur. "Es un país que es conocido por el petróleo, pero es de los que menos petróleo tiene". Dentro de los 7 Emiratos que forman el país, casi todo el petróleo está en Abu Dabi.