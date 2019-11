Martha Jensen arrancó su negocio en 2018: "Empecé con una pequeña producción para vender en la tienda de la granja de mi padre y como había cada vez más demanda me metí en esto".

"Vendo solamente de forma local en esta parte de Dinamarca a supermercados, restaurantes, el ayuntamiento, residencias, comedores de trabajadores pero sobre todo a restaurantes, que están muy interesados en comprar productos locales y orgánicos", explica Jensen.

En la entrevista también está presente Jesper Laurholt, consejero de la banca ética que trabaja con esta emprendedora. "Fundar una empresa en Dinamarca es muy fácil, se hace todo online", asegura este asesor.

Para formar una empresa solamente es necesario aportar 15 céntimos, cuenta Jesper Laurholt que cuenta que la inversión depende del negocio y que su entidad está interesada en negocios sostenibles como el de Martha. "Facilitamos un crédito a los intereses más bajos posibles".

La emprendedora lo confirma y en su caso solicitó 55.000 euros a un interés del 7,5%, sin necesidad de aportar ningún bien como garantía de pago. En su elección del banco tuvo en cuenta que "esta entidad no tiene accionistas".

En qué consiste exactamente la banca ética

El presentador de Enviado Especial pregunta cuáles son las características de esta caja y si no hay accionistas quiénes son los dueños. "Los dueños son los socios, se puede ser socio por 4.000 euros y se tiene acceso a prestamos al 4,5% y comisiones muy bajas", responde el consejero.

Jesper Laurholt especifica otras características de la banca ética: "No perdemos y no ganamos dinero en inversiones de la bolsa y no prestamos dinero que no tenemos".