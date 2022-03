La primera entrega de Encuentros inesperados ha culminado con el juego del buen pecador. Mamen Mendizábal ha propuesto a Mario Vaquerizo, Oriol Junqueras, Ana Iris Simón y Alberto San Juan que eligiesen el pecado con el que mas se identificaban.

Ana Iris ha sido la primera en elegir y no ha dudado en escoger la soberbia. "Te van a dar por todos los lados", ha comentado Mamen Mendizábal. Por su parte, la presentadora ha optado por la gula y Oriol Junqueras por la pereza. Sin embargo, Mario Vaquerizo ha decidido compartir la gula con Mamen. "Soy adicto a todo", ha exclamado el cantante generando un cómico momento con sus compañeros.

Después de que Alberto San Juan haya confesado por qué se considera envidioso, todos los asistentes han alzado la copa para brindar por Encuentros inesperados. Mario Vaquerizo se ha atrevido, incluso, a enunciar un emotivo discurso para cerrar esta reunión plagada de momentos destacados.

"El día que murió mi hermano no me había despedido de él"

Mario Vaquerizo, creyente confeso, ha explicado en el vídeo que acompaña a estas líneas cómo gestiona su faceta más religiosa. Para ello, ha puesto de ejemplo la muerte de su hermano, un tema del que no había hablado abiertamente en televisión: "Tuve la mala suerte de que mi hermano desaparece de esta vida cuando yo estaba mejor con él que nunca".

"Tengo una cierta tendencia a la ansiedad"

Antes de reunirse con Mario Vaquerizo, Oriol Junqueras y la presentadora Mamen Mendizábal, Ana Iris Simón y Alberto San Juan han tenido una conversación en la que han hablado de cómo las redes sociales tienen su lado oscuro. "No tengo redes, por lo que no sé lo que se dice de mí en redes ni quiero saberlo", comenta el actor en el vídeo que acompaña a estas líneas. Seguidamente, ha expuesto que no tiene cuentas en plataformas de este tipo por su "tendencia a la ansiedad que se podría llegar a disparar".

"Está mal la creencia de que en la Iglesia hay más pederastia que en cualquier otro lugar"

¿Qué sienten los creyentes cuando su institución les falla? Mamen Mendizábal pone sobre la mesa el pecado de la Iglesia. "La comisión de investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia es una de las mayores vergüenzas de nuestro país porque, además, a la Iglesia les dejamos a nuestros hijos para que los cuidara". Ana Iris Simón interviene en el debate explicando que eso ha estado mal: "Se ha tardado mucho en pedir perdón", pero también añade que "está mal la creencia de que en la Iglesia hay más pederastia que en cualquier otro lugar. La realidad es que no hay datos".

"Es la primera vez que vengo a Madrid desde que salí de la cárcel"

El encuentro de estos cuatro invitados en el primer programa de Encuentros Inesperados ha sido una auténtica sorpresa para Mamen Mendizábal. Además, al comienzo de la grabación, Oriol Junqueras explicaba a Mamen Mendizábal que esta era la primera vez que pisaba Madrid tras su salida de prisión. En este vídeo cuenta cómo ha reaccionado la gente cuando le ha visto por la calle.