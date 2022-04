Las mascotas han sido el tema estrella de la nueva entrega de Encuentros inesperados que ha reunido en la mesa de Mamen Mendizábal a Mónica Carrillo, Eduardo Iturralde González, Edu Galán y Cristina Cifuentes. Todos ellos han debatido sobre diferentes cuestiones relacionadas con los animales de compañía, entre ellas la tendencia de sus dueños a sobrehumanizarlos.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid asegura que sus gatos tienen sus dos apellidos en la cartilla del veterinario, así como perfil en Instagram. En este sentido, la Cifuentes confiesa que se ha planteado qué pasaría con ellos en caso de divorcio: "Realmente son míos, pero su padre es el que se levanta por la noche para darles de comer".

Respecto a este tema, Mamen Mendizábal ha recordado que la nueva ley regula la custodia de las mascotas y ha explicado qué en su caso "comparto con mi pareja el perro y tengo claro que el perro es suyo, yo soy la consorte", por lo que afirma convencida que no pediría la custodia compartida: "Si no estuviera con mi pareja no tendría perro". Sin embargo, en este vídeo se puede ver cómo Cifuentes consigue hacerla dudar unos segundos.