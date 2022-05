Susana Díaz, Juan José Millás, Santiago Segura y Bibiana Fernández comentan en Encuentros inesperados que no han pensado mucho en la muerte. La actriz Bibiana Fernández asegura que le gustaría morirse como ha vivido.

"Yo he elegido como me gustaría vivir y me gustaría morirme no a causa de una enfermedad, sino poder elegir. Si tu vida no es la que tú quieres, pues decir: 'me voy'", asegura la actriz. "Que no puedes pagarlo en Suiza, hay mucho ‘caballo’ y muchas drogas para coger e irte", afirma.

"No quiero hacer cola para morirme", sentencia Bibiana. Además, dice lo siguiente: "Lo mismo que te gastas el dinero en vivir, quiero gastarme la vida en vivir". Puedes ver la reflexión completa sobre el emérito en el vídeo superior a esta noticia.

La activa vida sexual de Bibiana Fernández

Bibiana Fernández también ha hablado de las noches en las que daba rienda suelta a la lujuria. Sin embargo, ha explicado que no todas las experiencias fueron satisfactorias.