Esta noche a las 22:30 horas en laSexta, Mamen Mendizábal reúne a cuatro invitados de relumbrón en torno a la mesa de Encuentros inesperados para hablar de citas.

Las nuevas tecnologías y el modo de vida han cambiado completamente la forma de relacionarnos. Para muchos conocer gente y ligar se ha convertido en un proceso de consumo superficial, "de usar y tirar". Son cambios que no solo afectan a los jóvenes: cada vez vivimos más y lo que antes era "la pareja para toda la vida" ahora se rompe. Los abuelos también buscan pareja. Pero ¿hay un cambio de modelo o solo cambian las herramientas que usamos?

Así ligan los invitados de Encuentros inesperados

El humorista y presentador Juan y Medio, la cantante y presentadora Lorena Castell, la colaboradora de televisión y empresaria Carmen Lomana y el diputado de la Asamblea de Madrid, Eduardo Rubiño, se unen a Mamen Mendizábal para hablar de las nuevas formas de encontrar pareja en un país con más de 14 millones de solteros.

Juan y Medio, que lleva más de trece años presentando un programa diario en el que se conocen personas de la tercera edad, está seguro de que "nuestras vidas no son más fáciles que las de nuestros padres y ellos encontraron el tiempo para conocerse. Hay que dejar lo virtual y centrarse en la carne y el contacto". Por su parte, Carmen Lomana cree que "Whatsapp es el mejor invento para ligar" y asegura que aunque ahora no tiene tiempo "para estar enamorada", sigue "notando mariposas en el estómago” cuando queda con alguien que le gusta.

Lorena Castell ha utilizado aplicaciones para ligar, pero admite que "deberíamos mirarnos a los ojos más y ligar como se ha hecho toda la vida porque allí es donde encuentras la verdad", mientras Eduardo Rubiño afirma que "no tenemos tiempo ni estabilidad, y para comprometerse con alguien hace falta tiempo" y apunta que, en relación a esto, "las aplicaciones para ligar son más el síntoma que la causa".

Relaciones humanas y tecnología

La conversación alrededor de la mesa aborda distintos temas sobre las relaciones humanas: ¿Por qué triunfan las aplicaciones para ligar? ¿Son las nuevas discotecas? ¿Tienen edad las armas de seducción? ¿Liga más el que es divertido que el que tiene un físico que llama la atención? ¿Por qué mentimos sobre nosotros para gustar a los demás? ¿Los mayores que ligan buscan solo compañía o también sexo? ¿Ha quedado desfasado un concepto como 'ligar'?

Juan y Medio comparte historias de los personajes que han pasado por su programa en Canal Sur, "el tinder de la tercera edad". Conceptos como el 'sexting' y los riesgos de mandar desnudos a tu pareja, el sentido del humor como ingrediente imprescindible para ligar, o cómo hay que usar e interpretar los emoticonos en las redes, aparecen en la conversación.

'Speed dating' entre los invitados y un político que hace tríos

Fuera de la mesa, los invitados participan en un 'speed dating' preparado por el equipo del programa. De dos en dos, comparten intimidades para conocerse mejor. Eduardo Rubiño y Lorena Castell ayudan a Juan y Medio y Carmen Lomana a crear sus perfiles en una aplicación para ligar. ¿Harán 'match'? Lorena y Carmen confiesan qué tipo de hombres les gustan. Eduardo asegura tener una relación abierta y que con su pareja "conocemos a gente juntos". El político cree que "tener una relación sólida no significa que no puedas tener deseo por otras personas".

¿Hay beso en la primera cita?

No, no y no. Carmen Lomana confiesa que en las primeras citas ella nunca da "besos en la boca". Una afirmación que deja alucinados a Lorena Castell y Juan y Medio, al que se le 'cae un mito'.

¿Cómo sería su perfil en una aplicación de citas?

Carmen Lomana es "divina y tengo el culito apretado", Lorena Castell es "aventurera, deportista y madre", Juan y Medio pierde "mucho desnudo" y Eduardo Rubiño quiere quedar y que le conozcan "y os presento también a Iñaki". Así se presentarían los invitados de Encuentros inesperados en una app para ligar.

Una frase prohibida

Mamen Mendizábal pregunta a los invitados de Encuentros inesperados si tienen una frase infalible. Hay una que si Carmen Lomana oye, significa fracaso garantizado.