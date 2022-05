Carmen Lomana, Juan y Medio, Lorena Castell y Eduardo Rubiño son los protagonistas de esta semana en Encuentros inesperados. Para la octava entrega del programa, que emitirá laSexta el próximo jueves a las 22:30 horas, Mamen Mendizábal ha preparado un tema de lo más sugerente: 'Citas'.

Entre las diferentes cuestiones que surgirán en esta animada charla, donde por supuesto no faltarán las conversaciones fuera del plató, Mamen les preguntará qué hacen en la primera cita. Sobre esto, Lomana tiene muy claro que "nunca me voy a dar un beso en la boca", una afirmación que ha sorprendido a Lorena y, sobre todo, a Juan y Medio, al que se le ha caído un mito: "Me habían dicho que eras una máquina del amor", comenta el presentador en un divertido momento que se puede ver en el avance sobre estas líneas.

Así se presentaría Carmen Lomana en una aplicación de citas

¿Imaginas cómo se define Carmen Lomana, Lorena Castell, Juan y Medio o Eduardo Rubiño en una aplicación de citas? Lo desvelan en este vídeo de Encuentros Inesperados.