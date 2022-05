La última entrega de Encuentros inesperados ha girado en torno a las citas. Eduardo Rubiño, Lorena Castell, Carmen Lomana y Juan y Medio han sido los invitados a esta velada moderada por Mamen Mendizábal.

Antes de sentarse en la mesa del programa, los asistentes han tenido la oportunidad de conocerse en encuentros breves, como si de un 'speed dating' se tratara. En estos diálogos efímeros, algunos de estas celebridades se han atrevido a hablar de su vida íntima.

Es el caso de Eduardo Rubiño, diputado de la Asamblea de Madrid por Más Madrid. Durante su encuentro con Lorena Castell, el político ha hablado sobre su relación de pareja. La colaboradora de Zapeando le ha preguntado si ha tenido muchas primeras citas, a lo que el ha respondido: "Llevo con mi pareja ocho años".

No obstante, ha dejado claro que su relación es atípica: "Tenemos una relación que no es 100% cerrada. Conocemos gente y la conocemos juntos". Seguidamente, como puede verse en el vídeo que acompaña a estas líneas, Rubiño ha dado más detalles sobre el vínculo que le une a su novio: "Eso no significa que no puedas tener deseo por otras personas".

Cuando Eduardo Rubiño no supo decir que no

El político de Más Madrid también ha narrado situaciones en las que, por falta de herramientas, no ha sabido rechazar un encuentro romántico. Lorena Castell ha explicado que ha ella le ha sucedido lo mismo y los invitados a este 'encuentro inesperado' han reflexionado sobre ello.