Toni Cantó se abre con los demás invitados de Encuentros Inesperados para contarles una experiencia que le fue "muy complicada de llevar" con un programa de 'La Máquina de la Verdad' que le dedicaron.

"Lo abrió una persona, al que no le puedo decir periodista, diciendo 'Aquí tenemos que hablar de que Toni Cantó tiene un huerto en su casa porque le gusta meterse los pepinos por...'". El político lo recuerda con rabia ya que al denegar la visita al estudio, llamaron a su madre por teléfono.

"Yo me acuerdo que vi ese programa y, por la ventana, me fijé en todas las luces de Madrid y pensé 'Dios mío en estos momentos todo el mundo está viendo esto', aunque evidentemente no era así", recuerda Cantó.

James Rhodes le da su punto de vista en este vídeo.