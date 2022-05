Parte de la 'magia' de Encuentros inesperados radica en reunir a personalidades que, si no fuera por el programa, quizá nunca habrían coincidido. Es el caso de Ana Morgade y Cayetano Martínez de Irujo, que durante un momento previo a sentarse en la mesa para hablar de la lucha de clases, han podido conocerse un poco mejor.

La cómica le ha preguntado si le ha visto en algún programa, como el de Buenafuente: "Es que no me hace ni puñetera gracia", afirma el aristócrata que, sin embargo, asegura que todos los días trabaja su sentido del humor. Morgade le ha explicado que ahora hace un programa de radio que también se puede ver en Youtube.

Sin embargo, Cayetano no sabe siquiera si tiene esta aplicación en su móvil, una cuestión que no tardan en resolver y que lleva al hijo de la Duquesa de Alba a confesar que no tiene ordenador y que le habría gustado vivir en el Medievo. Puedes ver la reacción de Ana Morgade a esta 'revelación' en el vídeo sobre estas líneas.