Mamen Mendizábal da la bienvenida a sus cuatro primer invitados del programa Encuentros Inesperados en este vídeo. En la mesa van a hablar de fe y para romper el hielo, comienza haciendo a Ana Iris Simón, Oriol Junqueras, Alberto San Juan y Mario Vaquerizo el test del 'buen cristiano'.

"Os habéis bautizado? ¿Habéis hecho la comunión? ¿Y la confirmación? ¿Os habéis casado por la iglesia? ¿Vais a misa? ¿Rezáis?

Los invitados responden a todas ellas. Mario Vaquerizo confiesa incluso que él cuando está solo reza en alto: "Me gusta rezar sentado en la cama dando gracias por todo lo que tengo. Me hace sentirme bien y feliz".

Oriol Junqueras también se considera cristiano y asegura que "tener fe no es un mérito, es una suerte". Una suerte que no comparte Alberto San Juan: "Mi espiritualidad no tiene que ver con ningún clero religioso, tiene que ver con una fe en la vida, por eso herir lo vivo me parece algo a lo que se le puede llamar pecado o crimen".

Por otro lado, Ana Iris Simón desvela que mientras Vaquerizo reza en alto, ella muchas veces lo ha hecho a escondidas: "Yo me escapaba a la misa y comulgaba antes de hacer la comunión".