Un retrete de oro, un periquito que canta el himno del Barça o la afición del 'retrorunning', ¿'fake' o no 'fake'?

FAKE O NO FAKE

Andreu Buenafuente, Javier Coronas y Jorge Ponce regresan una semana más con 'Fake o no fake'. En esta sección muestran imagénes y vídeos y hay que descubrir si son reales o no. Un retrete de oro del expresidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, un periquito canta el himno del Barça o la moda del 'retrorunning', la insólita afición de correr hacia atrás. ¿Cuál es un 'fake' y cuál no?