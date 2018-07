Marc Giró: "Lo mejor es no recordar cómo se ha entrado en un trío ni cómo se ha salido de él"

LOS TRÍOS, ¿SON REALMENTE ELEGANTES?

Los tríos, ¿son realmente elegantes? Ésta es la pregunta que se formula esta semana Marc Giró. El colaborador da unas pautas a seguir para no perder la elegancia en un trío. "Si tú eres celoso, no te metas en un trío porque lo pasarás mal. Un trío tiene que ser casual. Los tríos son como el amor, no hay que buscarlos, te los encuentras. Lo mejor es no recordar cómo se ha entrado en un trío ni cómo se ha salido de él", afirma Giró.