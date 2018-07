Javier Coronas: "Dorian Gray era un 'pavo' muy guapete y las jovencitas victorianas se forraban las enaguas con su careto"

LIBROS TOCHOS PARA GENTE VAGA

Javier Coronas vuelve con un clásico de la literatura. En esta ocasión, le toca el turno a 'El retrato de Dorian Gray, de Oscar wilde y el colaborador puntualiza: "Este libro no es el de '50 sombras de Grey', es más aburrido porque no tiene 'follisqueo'". Coronas habla de esta obra literaria en 90 segundos: "Dorian era un 'pavo' muy guapete y las jovencitas victorianas 'cachondas', como no podían usar una carpeta, se forraban las enaguas con su careto".