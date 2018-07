Buenafuente: "La barba hipster ha muerto"

SEGÚN UN ESTUDIO CIENTÍFICO, LA BARBA YA NO ES SEXY

Buenafuente nos trae una noticia curiosa. Unos científicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur aseguran que la barba hipster ya no es sexy. "Ahora la barba se irá al cielo de las cosas que ya no se llevan como las hombreras y las lentejuelas", afirma Jorge Ponce. "Miedo me da cuando los hombres se afeiten, se van a romper muchas parejas porque miles de mujeres están medio ciegas para no ver esos cuellos pálidos, tipo Iniesta, o descubrir esa papada que había escondida bajo esa barba", asegura Javier Coronas. Buenafuente, Jorge Ponce y Coronas se despiden de la barba simulando su propio entierro. "Barba Hipster llévate contigo también la moda del bigotito fino", añade Buenafuente.