Berto Romero: "La arquitectura testicular es muy ingrata para verla sin pelo"

LA ÉPOCA DE LA POSTMETROSEXUALIDAD

Marc Giró llega al plató anunciando que la época de la 'postmetrosexualidad', ha llegado. Se vuelve a marcar paquete como si estuviésemos en la corte del Rey Enrique VIII, "Yo no tengo nada en contra de los paquetes, un buen paquete a mí me gusta", confiesa Marc. Hay que pensar antes de ponerse unas mallas para ir al gimnasio, porque según Giró marcar paquete en público no es elegante.