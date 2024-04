Luis Rubiales no cree que la candidatura del Mundial de 2030 al que aspira España junto a Marruecos y Portugal corra peligro por sus continuas polémicas. Durante la entrevista exclusiva de Ana Pastor en 'El Objetivo', el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) asegura que las investigaciones que le rodean "se tienen que llevar hasta el final".

"¿Por qué va a peligrar el Mundial? ¿Hay algún escándalo comprobado o alguna condena?", pregunta Rubiales a Ana Pastor. Además, el expresidente de la RFEF asegura que no mantiene "ninguna relación" con el actual presidente del organismo, Pedro Rocha, con quien cree recordar que habló "una vez por teléfono".

"No me acuerdo, pero como se han llevado el teléfono allí estará. No mantengo ninguna relación. Me he apartado totalmente. Cuando he dejado de ser presidente de la RFEF, no he llamado a presidentes de las federaciones territoriales. Si alguno me ha llamado, le he atendido, pero muy poco", explica a Ana Pastor.