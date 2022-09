El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que "es incomprensible" que Vox cuestione la propuesta del Gobierno de impartir educación nutricional en las aulas: "Es un grupo de extrema derecha que lo mismo no quiere la información nutricional como no quiere la de conocimientos sexuales como quizás llegue un día que no quiera la de matemáticas o ciencia".

"Las medidas que ponemos en marcha para que la gente tenga esa información están basadas en la ciencia", ha explicado el ministro, que ha indicado que el objetivo es mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas: "Hay quien se opone a eso, pero quizás porque se opone a todo", ha aseverado. Puedes escuchar su explicación en el vídeo principal de esta noticia.