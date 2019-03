Rosa Díez: "Se pueden pactar muchas cosas con los nacionalistas"

Uno de los temas más candentes de la actualidad es la 'Vía Catalana', que congregó a alrededor de un millón y medio de catalanes para reivindicar la independencia. Para Rosa Díez, la postura adecuada al respecto no es "hacer como que no existe gente que quiere la independencia". Y es que las sociedades democráticas son sociedades plurales en las que conviven expresiones distintas".

"Uno puede querer lo que quiera y hay que respetarlo", reconoce Díez, quien deja claro que "eso no significa que haya que cambiar la Constitución", porque "la independencia nos afecta a todos los españoles". A pesar de no estar de acuerdo en que se convoque un referéndum, cree que, de convocarse, "debería preguntarse a todos los españoles".

Para la diputada de UPyD, "la democracia es inclusiva, no te obliga a elegir, no expulsa a nadie", pero hay unas líneas rojas que se deben respetar: "el estado de derecho tiene reglas".

A pesar de sus posturas 'antinacionalistas', Rosa Díez fue consejera del Gobierno vasco del PNV apoyado por el PSE. Pero, sostiene, eso no significa que haya cambiado su forma de pensar: "Con los nacionalistas se pueden pactar muchas cosas. Otra cosa es que yo crea que el nacionalismo es negativo". Además, señala, "el modelo territorial del Estado nunca estuvo en los pactos entre el PSOE y el PNV".