Richard Gere relata cómo vivió el apagón en España: "La gente fue muy amable, nadie estaba enfadado"

El apagón masivo que sufrió este pasado lunes España pilló a todos desprevenidos, incluido a todo un actor de Hollywood como Richard Gere. El estadounidense aterrizó en Barcelona de un viaje y ha relatado a Ana Pastor que fue en ese momento cuando le explicaron que no había electricidad.

"Volé y llegué al aeropuerto y me dijeron 'tienes que quedarte aquí porque hay un apagón en España, Portugal, Andorra y Francia'. Y dije, 'bueno esto es una locura'. Me dijeron que era una locura irse, pero me subí al coche", rememora Richard Gere.

Y, pese a las advertencias, el actor asegura que se encontró una ciudad muy tranquila donde destacó la actitud de la población ante la crisis eléctrica: "Y todo fue muy tranquilo. La gente fue muy amable, nadie estaba enfadado en Barcelona. Era como 'pasa tú, no pasa tú'".