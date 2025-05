Richard Gere, sobre Donald Trump: "No tiene inteligencia emocional, pero sabe manipular a la gente"

Gere ha calificado al presidente republicano de "populista" asegurando que no está ofreciendo al pueblo estadounidense una visión de "posibilidades, alegría, felicidad y razón".

Richard Gere no es partidario de las políticas de Donald Trump. Siempre lo ha dejado claro y, ahora que está persiguiendo a los migrantes de Estados Unidos, ha aumentado sus críticas contra el republicano.

El actor ha explicado a Ana Pastor que, aunque quiera vender lo contrario, Trump no tiene tanto apoyo en el país: "Trump recibió menos del 50% de los votos, algo de lo que él no habla. Dice que tuvo un gran apoyo, pero ganó por la cantidad más pequeña en 100 años. 70 millones votaron por él, pero no fue la gran mayoría. ¿Cómo se explica eso? Normalmente las elecciones tienen que ver con la economía y, por alguna razón, la gente creía que él podría hacer bajar los precios de los alimentos. Cualquiera que sea su coste".

"Y en Estados Unidos no es fácil ganarse la vida. La gente tiene dos o tres trabajos y aún así no llegan para mantener su casa. La falta de vivienda está aumentando", ha añadido.

Eso sí, Gere ha sido muy contundente a la hora de calificar a Trump: "Sin duda es un populista muy inteligente. No es inteligente con el mundo, no tiene inteligencia emocional, pero sabe manipular a la gente. Sabe cómo encontrar las inseguridades y los miedos y estimularlos. Eso es lo que hace un populista, encuentra enemigos y te dice que tus problemas provienen de estas personas (migrantes) y provocas una respuesta oscura. Él no es alguien que nos esté dando una visión de posibilidades, alegría, felicidad y razón. Él está pintando un mundo oscuro".