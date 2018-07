Rajoy: “Somos la primera fuerza política en todas las grandes ciudades españolas”

Miriam Ruiz Castro / @MiriamRuiz_

El último barómetro del CIS ha pintado un escenario poco halagüeño para el PP, que perdería gran parte de su poder municipal frente a Ciudadanos y sólo conservaría el voto de pequeños municipios y de los mayores de 65 años. Un escenario que no preocupa al presidente del Gobierno. “Cuando no hay en el horizonte una convocatoria de elecciones prevista, las encuestas tienen el valor que tienen”, ha respondido a Susanna Griso en una entrevista en Espejo Público.

Frente a la perspectiva que arroja el CIS, Mariano Rajoy ha dicho no estar “de acuerdo”, apoyándose en los últimos resultados electorales. “Ganamos en los pueblos pequeños, sí. Pero somos la primera fuerza política en todas las grandes ciudades españolas”.

El presidente se refirió expresamente a Madrid, la ciudad más grande España, en la que el PP tuvo más votos que el resto pero no consiguió los apoyos para gobernar. Sin embargo, no en todas las grandes ciudades españolas los populares fueron primera fuerza. Sin ir más lejos, en la segunda ciudad por tamaño, Barcelona, el partido más votado fue Barcelona en Comú y el PP tuvo que conformarse con ser la sexta fuerza. Y no es un caso excepcional.

De los 62 municipios con más de 100.000 habitantes que existen en España, según los últimos datos del INE, el PP fue primera fuerza en 39 de ellos, lo que supone un 63%. El PP no ganó en más de un tercio de las grandes ciudades españolas como Barcelona, Bilbao, Vigo, Gijón, Vitoria, La Coruña o Terrasa, por poner algunos ejemplos.

Si con “grandes ciudades” Rajoy se refería a las capitales de comunidad autónoma, los datos tampoco le dan la razón. El PP venció en 13 de las 18 (las islas Canarias tienen dos capitales que van rotando), además de en Ceuta y Melilla. Ello supone que la cuarta parte de las capitales de provincia tuvieron a otro partido como ganador.