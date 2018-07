Rajoy acusa a Ciudadanos de querer “suprimir” la prisión permanente revisable

Javier Guzmán / @javierguro

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este miércoles que Ciudadanos quiere “suprimir la prisión permanente revisable”. El mandatario ha comparado la postura de este partido con la que mantienen las formaciones de izquierda, como el PSOE y Podemos. El partido de Albert Rivera rechaza esta afirmación: “Nunca hemos dicho que queramos derogar la prisión permanente revisable”, ha afirmado a El Objetivo un portavoz de Ciudadanos.

Albert Rivera se refirió a este asunto este martes en Los Desayunos de TVE y no se decantó por una postura: “No vamos a apoyar la derogación hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional”, afirmó. Sí señaló que su partido está preparando una enmienda para garantizar que los reos “no puedan irse con un tercer grado”. La medida fue presentada por el vicesecretario general del partido, José Manuel Villegas a principios de este mes. Actualmente es posible acceder al tercer grado penitenciario a partir de haber cumplido el 50% de la condena. El partido apoya que este porcentaje “se eleve al 60, 70 o incluso al 100%”, en función de la gravedad del delito cometido, según recogió Europa Press.

El PP introdujo la prisión permanente revisable en el Código Penal en 2015, aprovechando la mayoría absoluta de la que gozaba la formación conservadora en el Congreso de los Diputados la pasada legislatura. La Cámara baja está tramitando su derogación a iniciativa del PNV y con el apoyo de los grupos de izquierda y los independentistas. Ciudadanos se abstuvo, y durante la discusión en el pleno consideró que la prisión permanente revisable es “demagogia punitiva” y “una forma amable” de referirse a “la cadena perpetua”, según lo contó el diario EL PAÍS.