Rafael Hernando y "las décimas" del objetivo de déficit

España cerró 2015 con un déficit del 5% del PIB, frente al 4,2% exigido por Bruselas, una diferencia entre ingresos y gastos que ronda los 55.000 millones de euros.

"España siempre acaba cumpliendo", aseguraba el ministro Luis de Guindos en octubre de 2015. “Bruselas siempre hace advertencias, es su misión y su obligación, pero el Gobierno español está convencido de que se va a cumplir el objetivo del 4,2% este año y eso va a poner al Presupuesto del 2016 al alcance de bajar del 3% de déficit público, que es nuestro compromiso", añadía.

Finalmente, no ha sido así. El propio Hernando reconoce que el objetivo de déficit con Bruselas no se ha cumplido cuando apunta que la desviación es de 5 décimas y de 5.000 millones. Pero se equivoca al precisar las cifras, ya que en realidad ha sido mayor, de 8 décimas, y no de 5. ¿Esto es mucho o es poco? Parece poco, pero supone un desfase de 3.000 millones de euros entre la cifra que da Hernando (5.000) y la real, que es 8.000 millones.

Por lo tanto, podemos concluir que la afirmación de Rafael Hernando cuando asegura que “nos hemos desviado [del déficit] en 5 décimas, es decir, 5.000 millones de euros”, es falsa.