Pablo Iglesias: “UCD y PSOE tenían mayoría absoluta cuando les hicieron una moción de censura”

Álvaro Lorenzo / @alvaroloren

Podemos ha convocado una manifestación este sábado en la Puerta del Sol para pedir el apoyo a la moción de censura que presentaron ayer en el Congreso de los Diputados.

El pasado 27 de abril, Unidos Podemos manifestó en rueda de prensa que presentaría una moción de censura a Mariano Rajoy por, según ellos, la insostenible situación de casos de corrupción que presenta el Partido Popular. Todo a raíz de lo destapado en la Operación “Lezo” y la entrada en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Desde ese momento, tanto Pablo Iglesias, como el resto de portavoces del grupo Confederal de Unidos Podemos han argumentado públicamente esta decisión. El líder de formación morada decía lo siguiente en una entrevista en la Sexta: “El señor Rubalcaba hace dos años propuso una moción de censura, entonces, el Partido Popular tenía mayoría absoluta, hoy no la tiene. Creo que es muy difícil de creer decir que se está en contra de la corrupción del Partido Popular, que no tiene mayoría absoluta a diferencia de lo que ocurría en el año 1980 y en el año 1987 cuando presentaron mociones de censura, que UCD tenía mayoría absoluta y que el Partido Socialista te nía mayoría absoluta en la del 87, ahora el Partido Popular, no la tiene”.

En 1980 gobernaba en España la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suarez y en 1987 lo hacía el PSOE de Felipe González, ¿es cierto, como dice Pablo Iglesias, que lo hacían con mayoría absoluta?

El Ministerio del Interior recopila en su página web toda la información de las elecciones desde el año 1977. Es cierto que en el 86 el Partido Socialista ganó las elecciones con un total de 184 diputados, es decir, con una mayoría absoluta muy holgada (176), sin embargo, en las elecciones de 1979 que proclamaron a Adolfo Suarez presidente del gobierno, la UCD ganó con un total de 168 diputados, 8 diputados menos de los necesarios para gobernar con mayoría absoluta. Gobernó gracias al apoyo en la investidura de Coalición Democrática, Partido Andalucista, Partido Aragonés y UPN.

El Partido Socialista tumbó la moción de censura de Alianza Popular contra Felipe González en el 87 ya que contaba con 184 diputados, por otro lado, Adolfo Suarez consiguió que su moción de censura fuera rechazada gracias a las abstenciones de Alianza Popular, CiU, el Partido Aragonesita y dos ex diputados de UCD (Manuel Clavero y Joaquim Molins).

Pablo Iglesias mezcla dos datos, uno cierto y otro falso, para dar solidez a su argumento de que las dos únicas mociones de censura presentadas en España previamente (años 1980 y 1987) fueron contra gobiernos con mayoría absoluta, mientras que la de Podemos no lo es. La afirmación es, por tanto, ENGAÑOSA.