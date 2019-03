Pablo Casado: “Podemos ha llevado en su programa expropiar segundas viviendas, nacionalizar empresas, cerrar medios de comunicación…”

Jesús Espinosa / @_jesusespinosa_

A Pablo Casado le extraña escuchar a Podemos hablar de democracia. A su juicio, el partido de Iglesias no puede defender el sistema democrático porque, según dijo en la rueda de prensa del lunes posterior al Comité de Dirección, “es un partido que ha llevado en su programa electoral expropiación de segundas residencias, nacionalización de empresas, cierre de medios de comunicación que no sean afines, nombramiento a dedo de los jueces.”

Hemos revisado uno por uno los programa electorales de Podemos de las europeas de 2014 y las generales de 2015 y 2016. De todo lo que asegura Casado solamente hay una cosa que es cierta: la expropiación de empresas.

Podemos llevó en su programa electoral de las Europas de 2014 -su primero como partido- “recuperar el control público de los sectores estratégicos de la economía”, esto es: las telecomunicaciones, la energía, la alimentación, el transporte, la sanidad, la educación… lo que implicaría nacionalizar. Esto acabó por desaparecer en sus siguientes programas electorales, el de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y el 26 de junio de 2016. Ahora lo que proponen es “reforzar” la competencia en dichos sectores estratégicos.

El resto de ‘propuestas’ que Casado asegura que Podemos ha llevado en sus programa electorales no existen: ni expropiar segundas viviendas, no cerrar medios de comunicación, ni nombrar a dedo los jueces… Pero hemos consultado al PP y nos han detallado las supuestas partes del programa de Podemos que avalarían las palabras de Casado. Las hemos verificado.

No se expropian viviendas vacías

Sobre las viviendas, Podemos aseguró en su programa de las europeas “incorporar las viviendas vacías al parque público”. Hemos consultado fuentes del PP y nos aseguran que, para ellos, eso significa “expropiar viviendas vacías sin ninguna duda”. Pero no es cierto: no significa expropiar viviendas privadas ni segundas viviendas vacías. Esto lo explicó el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en una entrevista en la cadena SER, tras las elecciones europeas: “En ningún caso” proponían expropiar segundas viviendas privadas vacías, eso sí: “Las entidades financieras que mantengan pisos vacíos destinados a la especulación y que en muchos casos han sido resultado de desahucios vergonzoso… sí intervendremos”.

No se cierran medios de comunicación

Podemos tampoco ha propuesto en ningún programa electoral de su vida política cerrar medios de comunicación privados… En su programa de las europeas proponía una legislación para impedir monopolios y oligopolios en el ámbito de la comunicación: “Separar por ley la propiedad de los grupos financieros y comunicativos” y evitar que “ninguna empresa ostente más del 15% del total de un ámbito comunicacional, sea prensa, radio o televisión”. Además, también proponía “democratizar facilitando que la información y la cultura no estén en manos de banqueros, políticos, empresarios sino que esté orientada al servicio de la ciudadanía”. Para el PP, esto significa “cerrar medios de comunicación no afines”, pero lo cierto es que son medidas para evitar monopolios y oligopolios en el ámbito comunicativo, lo que no implica que tenga que cerrar ningún medio de comunicación.

No se nombra a dedo a jueces

Por último, aunque Casado diga que Podemos proponer nombrar a dedo a los jueces, tampoco es cierto. En ningún programa electoral aparece semejante propuesta.

Hubo un revuelo mediático, que es al que se agarra el PP para asegura que Podemos quiere “nombrar a dedo a jueces”, porque el partido de Iglesias incluyó en su propuesta de Gobierno de coalición con el PSOE tras las elecciones de 2015 una referencia a que los altos cargos nombrados por el Gobierno, incluidos los pertenecientes al Poder Judicial, deberían tener un “compromiso con el Gobierno de cambio”. El partido finalmente aseguró, en boca de Irene Montero, que se trataba de “un error” y lo eliminó. Aun así, en ningún caso era un programa electoral donde se pretendía “nombrar a dedo a los jueces”.

Por lo tanto, las declaraciones de Pablo Casado en las asegura que Podemos ha propuesto en su programa “expropiar segundas residencias, cerrar medios de comunicación que no sean afines o nombrar a dedo de los jueces” son FALSAS.