Noelia Vera, al PP: “Sigue habiendo casi 800.000 jóvenes en el exilio económico porque ustedes les han echado”

Clara Jiménez / @cjimenezcruz

El número de españoles residentes en el extranjero se extrae del INE, concretamente de la estadística del padrón de españoles residentes en el extranjero, cuya última actualización es de enero de este año.

Para empezar, la estadística no dice por qué razones se abandona el país. Desde el INE aseguran a ‘El Objetivo’ que, para elaborar su estadística de migraciones, no contempla como parámetro las razones de la emigración. Se ofrecen datos de las salidas pero no se pregunta por qué motivo se producen ni se elaboran publicaciones acerca de esos motivos. Así que no se puede decir que los españoles que se van lo hagan como “exiliados económicos”.

Además, el número de españoles residentes en el extranjero entre los 19 y los 34 años es de 446.812 personas. Un número que queda muy lejos de los 800.000 mencionados por Noelia Vera. Si ampliamos el rango de edad desde los 15 a los 34 años esa cifra se eleva a 594.939, todavía muy lejos del dato de la diputada de Unidos Podemos.

Para alcanzar una cifra cercana a los 800.000 residentes en el extranjero habría que contar a los jóvenes españoles que viven fuera del país y que tienen entre 10 y 34 años, que actualmente son 740.356.

Este programa se ha puesto en contacto con Unidos Podemos y desde el partido nos dicen que han utilizado datos del INE de 2017 para hacer su cálculo. Además de existir un dato más actualizado, en esos “jóvenes exiliados económicos” la diputada Noelia Vera ha incluido a todos los residentes fuera de España en enero de 2017 que tenían entre 0 y 29 años. Eso le da 769.845 personas, cerca de los “casi 800.000” que ella mencionaba en su pregunta parlamentaria pero que no pueden considerarse “jóvenes exiliados económicos” por culpa del Partido Popular.

Por todo esto lo que dice Noelia Vera es FALSO.