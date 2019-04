Hernando: "El PSOE es el único partido condenado por financión ilegal. Condenado"

Miriam Ruiz Castro / @MiriamRuiz_

A media mañana de la segunda jornada de debate de la moción de censura contra Rajoy en el Congreso, el portavoz Rafael Hernando subía a la tribuna de oradores para defender la gestión al frente del Gobierno que ha hecho su partido. Aunque la mayor parte de sus ataques se dirigieron al candidato de la moción, Pablo Iglesias, también lanzó duras críticas al Partido Socialista. En materia de corrupción, Hernando se dirigía específicamente a José Luis Ábalos, encargado de defender la postura del PSOE en el debate, y advertía: “De su partido, lecciones en materia de corrupción, las justas”.

“El PSOE es el único partido condenado por financiación ilegal. Condenado”, jaleó mientras los aplausos de los suyos se mezclaban con las quejas de toda la bancada socialista. Hernando repetía así un episodio ya vivido en el Hemiciclo cinco años atrás, cuando el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, hacía esta misma acusación al PSOE y Soraya Rodríguez, la entonces portavoz, llegaba a pedir incluso al ministro que la retirara para que no constara en el diario de sesiones.

Entonces y ahora, la acusación guarda relación con el caso Filesa, un escándalo de corrupción que estalló en 1991 y que concluyó con una sentencia del Tribunal Supremo seis años más tarde. En aquella sentencia, el Supremo dio por probado en su sentencia que el Partido Socialista se había financiado irregularmente. La sentencia concluía que el conglomerado de empresas “Time Export, Filesa o Malesa se constituyeron, efectivamente, como grupos que buscaban, como fin claro y último, ayudar al partido político en todo cuanto pudiera suponer su financiación”.

¿FUE CONDENADO EL PSOE POR FINANCIACIÓN ILEGAL?

Aunque el Supremo acreditó la existencia de esa “financiación irregular” en el seno del Partido Socialista, el PSOE no figura entre los condenados en esa sentencia. El motivo es que, en aquel entonces, no existía el delito tipificado como "financiación irregular" de los partidos políticos. La propia sentencia señala: “La financiación irregular de los Partidos Políticos en nuestro país no es en sí constitutiva de delito alguno, salvo lo relativo a las campañas electorales como más adelante se verá. Otra cosa es la posibilidad, que ahora se enjuicia, de que con motivo de esa irregularidad, no penal, se puedan haber cometido concretas infracciones tipificadas como delictivas”.

La tipificación del delito de financiación irregular se incluyó en la reforma del Código Penal de 2015 (Ley Orgánica 1/2015). Años antes, en 2012, en otra reforma del Código Penal (Ley Orgánica 7/2012) se incluyó la posibilidad de imputar a partidos políticos y sindicatos como personas jurídicas con responsabilidad penal. Cuando se falló el caso Filesa, el Código Penal no permitía, por tanto, ni condenar al PSOE ni atribuirle un delito que no estaba tipificado como tal.

El caso Filesa se cerró con ocho condenados de los once acusados. Entre los ocho condenados, hubo dos cargos del PSOE: el dirigente del PSC Josep María Sala y el senador socialista Carlos Navarro. No hubo ningún miembro de la dirección del PSOE, ni tesorero o gerente, condenado. Hubo financiación ilegal acreditada pero el PSOE no fue condenado por ella. Las declaraciones de Hernando son ENGAÑOSAS.