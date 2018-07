Las mentiras e imprecisiones de Francisco Camps en el Congreso

Francisco Camps comparece en el Congreso | EFE

Miriam Ruiz Castro / @MiriamRuiz_ El foco mediático sigue situándose sobre Francisco Camps por las tramas de corrupción que investigan los tribunales vinculadas a su gestión como presidente de la Comunidad Valenciana. La última, la que investiga las presuntas irregularidades en la organización de la Fórmula Uno, causa en la que está imputado. En marzo, Camps compareció en el Congreso para responder a las preguntas y acusaciones que los diputados le hicieron sobre la presunta financiación irregular del PP. En El Objetivo pasamos sus casi tres horas de comparecencia por nuestro verificador. Estas son las mentiras, medias verdades e imprecisiones que el expresidente de la Generalitat Valenciana hizo en sede parlamentaria.

Las cuentas del PP valenciano “son exactamente igual de legales que las del PP de cualquier parte de España"

Hablar de la trama Gürtel en Valencia es hablar de hasta seis piezas separadas, todas relacionadas con Francisco Correa y con el Partido Popular. De estas seis piezas separadas, la 1, 2 y 6 versan sobre la financiación irregular del PP y están juzgándose de forma conjunta en la Audiencia Nacional. Es en el marco desde este juicio donde el secretario general del partido, Ricardo Costa, y los empresarios que entregaron el dinero negro han reconocido que se produjo dicha financiación ilegal, lo que hace más que probable una sentencia condenatoria. Además de Valencia, está en el punto de mira la financiación del PP en la Comunidad de Madrid o la caja B que el juez Ruz dio por acreditada a nivel nacional. Pero, de momento, los tribunales no están investigando las cuentas del PP en todas las autonomías.

“Ninguno de los cargos que en este momento tiene algún tipo de imputación o procesamiento, lo son porque se hayan enriquecido ellos, en ningún caso. En todo caso son irregularidades administrativas, dice en estos momentos la Fiscalía”

En el auto de apertura del juicio oral de las piezas separadas 1, 2 y 6, en aquel momento juzgándose en la Audiencia Nacional y a las que se refería Camps con esta afirmación, se señala a los cargos del PP valenciano Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García y Cristina Ibáñez como autores de delito electoral, falsedad documental y delito fiscal. Es cierto que ninguno de los delitos a los que apunta la Fiscalía en esta causa tienen que ver con el enriquecimiento, pero en cualquier caso no son solo “irregularidades administrativas”: son delitos tipificados en el Código Penal.

“Como expresidente de la Generalitat, los expresidentes Joan Lerma y Eduardo Zaplana decidieron crear un estatus para aquellas personas que habían sido presidentes. Todo el mundo pidió y solicitó serlo, lo que pasa es que algunos de ellos han cortado; por ejemplo el señor Lerma, porque es senador, hasta cuando el crea conveniente que tiene que ir, y yo estoy en el consejo consultivo trabajando allí como trabajador nato”

Desde la propia institución aseguran a El Objetivo que el único expresidente de la Generalitat Valenciana que había solicitado formar parte del Consell Jurídic Consultiu es el propio Francisco Camps. Ni Eduardo Zaplana, ni Alberto Fabra, ni José Luis Olivas o Joan Lerma han pedido formar parte del organismo.

“Son empresarios que contrataban antes y que contratan ahora obra púbica con el gobierno de socialistas e independentistas en la comunidad valenciana”

De las 12 empresas a las que se juzga por la posible financiación irregular del PP, al menos 2 siguen recibiendo contratos de la Generalitat Valenciana. Haciendo una búsqueda en el portal de Transparencia, Padelsa Infraestructuras aparece como adjudicataria de un contrato de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. La Ciudad de las Artes y las Ciencias también adjudicó un contrato a CHM, otra de las empresas acusadas en Gürtel, e incluso este mismo año la empresa ha formalizado un contrato con la Consellería de Vivienda.

“¿A Sueca que no fui? Es que no salía de Sueca, por amor de Dios. Es que ha mentido”

Uno de los encontronazos más surrealistas de la comparecencia de Camps ha sido el que ha tenido con Joan Baldoví, alcalde del municipio valenciano de Sueca mientras Camps era presidente de la Generalitat. El de Compromís le ha reprochado que no visitara su pueblo durante su mandato, algo que Camps ha negado tajantemente. Lo cierto es que el ex presidente estuvo en Sueca durante la campaña de 2007, pero también en 2009 y 2010…

“Un entarimado, un atril, un micrófono y megafonía, ¿eso es un pedazo de acto?”

El acto electoral por el que preguntaba a Camps el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, no se limitaba a un entarimado, un atril, un micrófono y megafonía, como ha pretendido el ex presidente valenciano. En aquel mitin hubo incluso fuegos artificiales…

“El señor [Toni] Cantó ha dicho que hay miembros de mi gobierno que robaron. Eso es una insidia, una calumnia”

Milagrosa Martínez, expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsellera de Turismo con el PP, fue condenada a nueve años de cárcel por malversación de caudales públicos, cohecho pasivo y prevaricación administrativa en la primera de las seis piezas en las que se dividió el caso Gürtel. Su condena ya ha sido ratificada por el Supremo.

Rafael Blasco, conseller con todos los gobiernos de la Generalitat desde el socialista Joan Lerma al propio Camps (del que fue hombre de confianza), está condenado a ocho años de cárcel por la primera pieza del llamado caso Cooperación, por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

"Los valencianos no me piden que dimita del Consell Jurídic Consultiu, me lo pidieron los partidos de izquierda"

El Parlamento valenciano, cámara que representa a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, votó el pasado 25 de enero una proposición no de ley de PSOE, Compromís y Podemos en la que se pedía a Francisco Camps que renunciase a su condición de miembro del Consell Jurídic Consultiu. Todos los partidos votaron a favor de la iniciativa salvo el PP, que se abstuvo. Por tanto, no solo los partidos de izquierda solicitaron a Camps su dimisión: Ciudadanos votó a favor de la resolución.

“Se ha multiplicado el número de coches oficiales en la Comunidad”

El Objetivo ha preguntado al portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana, que confirma que a fecha de 1 de junio de 2015, antes de la llegada de PSPV y Compromís al Gobierno, había 82 vehículos oficiales. A 22 de marzo de este año hay dos más, 84. Desde la Generalitar explican que la diferencia viene dada "por la cesión de un vehículo procedente de Teatres de la Generalitat y por la reclasificación a clase A de un vehículo clase C". En cualquier caso, el número de coches oficiales ha aumentado solo en dos, no se ha multiplicado.

