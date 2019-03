Camps declara por el caso de la Fórmula 1: "Acuso a Compromís de ir siempre en contra de los intereses de la Comunidad Valenciana"

El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado que su encausamiento por las supuestas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia es un asunto político, del que ha responsabilizado a Compromís, "un partido catalanista que quiere que haya Fórmula Uno en Barcelona y no en Valencia".

Camps ha hecho estas declaraciones antes de comparecer como investigado. "Compromís es un partido catalanista que quiere que en Barcelona haya Fórmula Uno y no en Valencia. Es el que hizo la denuncia, si eso no es política ya me dirán qué es", ha asegurado el expresident, quien también cree que el PSPV "actúa siempre contra los intereses de la Comunitat".

A su juicio, la rentabilidad de estos grandes eventos deportivos "es evidente" como, según ha afirmado, tiene intención de explicar ante la jueza.