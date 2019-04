Rajoy responde a los reproches de Ciudadanos: "Ya estamos cumpliendo una parte importante del acuerdo que firmamos"

Miércoles de sesión de control al Gobierno y pregunta de Albert Rivera dirigida al presidente del Gobierno: “¿Por qué se opone usted a la apertura de una comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP?” El líder de Ciudadanos se refería a una de las medidas pactadas entre las dos formaciones políticas para votar a favor de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Y a la que el Partido Popular todavía no ha dado cumplimiento. Albert Rivera aprovechó para reprochar a Rajoy que no quisiera cumplir aquellos asuntos del pacto referidos a la corrupción, punto que el presidente del Gobierno no aceptó y se limitó a negar la mayor: “Cuando llevamos muy pocos meses de legislatura ya estamos cumpliendo una parte muy importante del acuerdo que firmamos”. Verificar el grado de cumplimiento de esas 150 reformas es tarea fácil para el equipo de El Objetivo: nuestro Pactocheck lo hace semana a semana. De momento son solo 5 los compromisos cumplidos, un 3,3% del acuerdo, mientras que se ha dado inicio a otros 22 puntos, un 14,7%. Pero el 82% restante sigue sin haberse abordado: 123 de los 150.

Para saber si es o no una “parte importante” del acuerdo que firmaron ambos partidos, como indica Rajoy, basta con mirar su contenido. Los cinco puntos cumplidos (4, 31, 85, 78 y 131) se refieren a una reforma del Impuesto de sociedades, la creación de una subcomisión para reformar el régimen especial de los autónomos, el impulso —que no aprobación— de un Pacto Nacional por la Educación, el Plan estratégico de convivencia escolar —en cuyo texto no se especificaba una dotación económica por lo que bastaba con ponerlo en marcha— y la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Justicia —de nuevo, basta con ponerla en marcha y no es necesario la consecución de acuerdo alguno—.

Habiéndose ejecutado solo un 3,3% de las 150 reformas pactadas, podemos decir que cuando Rajoy asegura que ya está cumpliendo “una parte muy importante” de su acuerdo con Ciudadanos hace una afirmación FALSA.

laSexta.com | Madrid | 28/10/2017