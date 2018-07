¿Hubo actividad en el Congreso mientras Pedro Sánchez buscaba apoyos?

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el popular José Luis Ayllón, ha asegurado en una entrevissta en COPE que “durante todo el mes de febrero no hubo ninguna actividad [en el parlamento]. Se constituyeron algunas comisiones pero actividad en el pleno, sesiones de control o solicitudes de comparecencia no hubo ninguna”. Y añadía que es “a partir del fracaso de Pedro Sánchez” cuando los socialistas deciden que “habrá que hacer algo para que no se note tanto este fracaso”.

Ayllón tiene razón en que no se celebraron plenos ni tampoco ninguna sesión de control (el Gobierno en funciones se niega a “ser controlado”), pero sí hubo actividad. Durante el mes de febrero se constituyeron todas las comisiones vigentes a día de hoy (17 permanentes legislativas, 7 permanentes no legislativas y 4 mixtas permanentes), no solo “alguna”, y se presentaron numerosas iniciativas solicitando comparecencias de miembros del Gobierno en funciones. En concreto, se registraron dos peticiones para que Mariano Rajoy y el Gobierno comparecieran ante el Pleno. En ambas participaron los socialistas.

Por otro lado, también hubo solicitudes de comparecencia ante Comisión. Fueron más, 36 en concreto, y dirigidas a los ministros en funciones de Fomento, de Sanidad, de Justicia, de Economía o de Interior, entre otros.

Además, los grupos parlamentarios trabajaron durante el mes de febrero para registrar proposiciones de ley (5), proposiciones no de ley (184) al mismo tiempo que se iniciaron los trámites de muchas otras presentadas en meses anteriores. Los parlamentarios también solicitaron hasta 32 solicitudes de informes a la Administración del Estado y se registró, incluso, una petición para la creación de una Comisión de Investigación relativa al accidente ferroviario de Angrois:

Por lo tanto, podemos concluir que la declaración de José Luis Ayllón donde afirma que “durante todo el mes de febrero no hubo ninguna actividad [en el parlamento]. Se constituyeron algunas comisiones pero actividad en el pleno, sesiones de control o solicitudes de comparecencia no hubo ninguna” es ENGAÑOSA. No se celebraron plenos ni sesiones de control, pero sí solicitudes de comparecencia y se constituyeron todas las comisiones actualmente en funcionamiento.