Hernando: “España es el único país europeo que no actualiza las pensiones con los precios”

Sus declaraciones textuales son estas: “Fueron reformas unilaterales, una de esas reformas se refería al sistema de actualización de las pensiones. Establecieron una fórmula más ancha que un escaño, muy compleja, que hace que España sea el único país de Europa que no actualiza las pensiones en relación con los precios”.

Es cierto que España aplica una compleja fórmula para calcular la revalorización de las pensiones que tiene en cuenta factores como los ingresos del sistema o el número de pensiones en vigor. Además, fija una subida mínima del 0,25% anual y máxima del IPC anual incrementando en un 0,5%.

Pero España no es el único país en el que se aplican fórmulas que no tienen en cuenta la evolución de los precios, ya que otros aplican fórmulas que no tienen en cuenta el IPC. El primero en hacerlo fue Suecia, que desde los años 90, aplica una fórmula muy compleja que sustituyó a los precios por un sistema que tiene en cuenta los pasivos y activos del sistema.

Además, ni siquiera en la eurozona todos los países tienen en cuenta los precios para revalorizar sus pensiones. Es el caso de Alemania, donde existe un modelo que tiene en cuenta la evolución del nivel medio de los salarios y un factor de sostenibilidad que tiene en cuenta la relación entre pensionistas y asalariados que cotizan en ese momento. Existen cláusulas de salvaguardia que evitan la reducción de los niveles existentes de pensión.

Otros países, como Portugal, tienen en cuenta el IPC, pero no es el único factor. Los índices de revalorización dependen de la evolución del índice de Precios de Consumo (IPC) y de la evolución del salario medio, pero están acotados en un 0,5% por encima de la tasa de crecimiento del IPC.

Por lo tanto, la frase de Hernando de “España es el único país de Europa que no actualiza las pensiones en relación con los precios” sería FALSO.