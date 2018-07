González Pons dice que “nadie oficialmente” le ha tendido la mano a Puigdemont en Europa

Antonio Contreras / @tonycontry

El expresident del Govern, Carles Puigdemont, continúa su estancia en Bruselas, más concretamente en su mansión de Waterloo, en su intento de internacionalizar el proceso en el que está inmerso. Y precisamente, el diputado popular González Pons, fue preguntado por ello en una entrevista en Antena 3, a lo que respondió: “Puigdemont no ha sido recibido por ninguna instancia oficial europea (…) nadie oficialmente le ha tendido una mano, solo los partidos políticos de la extrema derecha flamenca.”

Oficialmente, no ha conseguido que ningún presidente de ninguna Cámara de la Unión Europea le reciba o le muestre su apoyo. Lo que no significa que no se haya reunido con otras personalidades políticas de otros países. ¿Es verdad que nadie “le ha tendido la mano”?

Un ejemplo de sus contactos con otros políticos de la UE es la reunión a puerta cerrada que mantuvo el 23 de enero con Magni Arge, parlamentario de una formación independentista de las Islas Feroe, territorio autónomo de Dinamarca. Lo hizo justo después de debatir en la Universidad de Copenhague.

El propio diputado de la oposición danesa Arge tuiteó la intervención de Puigdemont en el Parlamento danés.

Por todo ello, podemos decir que las palabras de González Pons son una ‘VERDAD A MEDIAS’, puesto que sí que ha habido parlamentarios europeos que “le han tendido la mano” a Puigdemont, aunque no hayan sido instituciones oficiales de la Unión Europea.