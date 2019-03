En España no hay ni ley ni cultura de transparencia

Para hacer la verificiación, se parte de una afirmación del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro: "En una sociedad como la nuestra dominada por la transparencia en la vida pública, en los partidos, en los gobiernos y las empresas"

David Cabo, director de la Fundación Civio, aporta los datos para verificar si en España hay máxima transparencia como afirma el ministro Montoro.

En el mundo hay 94 países que cuentan con una ley de Transparenci, desde Suecia que la aprobó hace más de 200 años hasta EEUU, Reino Unido, todas las grandes democracias del mundo y países de América del Sur, como Chile, y países del continente africano.

España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de transparencia y aunque hay un proceso para aprobar una, esta no es tan completa como las del resto de países. Aunque se podría aprobar en dos meses, pero tardará un año en ser realmente aplicable.

Ejemplos de aplicación de la ley de transparencia

Básicamente, es la idea de que toda la información que manejan los gobiernos y las administraciones públicas es de los ciudadanos, lo que obliga a cualquier administración a responder cualquier duda o pregunta de los ciudadanos.

Un caso bastante peculiar es el de Sarah Palin en Estados Unidos que era gobernadora de Alaska y fue candidata a vicepresidenta de EEUU con el partido republicano. Los periodistas querían saber que había hecho hasta el momento y gracias a la ley de transparencia lograron el acceso a los correos electrónicos de la gobernadora, llegando a acceder a los correos que había enviado a sus colaboradores a través de una cuenta particular.

Todas las leyes de transparencia tienen límites que protegen la intimidad de las personas. David Cabo puntualiza que la intimidad si eres un alto cargo es menor porque el interes público prevalece.

Otro ejemplo es el de Irlanda, cuando un periodista quiso saber que hizo el primer ministro antes de tomar la decisión del rescate al país. Y logró acceder a las llamadas que hizo desde su teléfono móvil en las 48 horas previas a la decisión.

En vista de los datos analizados, ¿tenemos transparencia en España? No, en primer lugar porque no tenemos una ley de transparencia que obligue a contestar. Algo que no sería tan grave si hubiese una cultura donde aunque sin ley las admnistraciones contestaran pero no es así. Y, por último no sería tan grave si hubiese un mecanismo que obligase a contestar o permitiese reclamar. Pero en España tienes que acabar acudiendo a los tribunales, sin éxito.