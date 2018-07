Catalá rechaza la comparecencia de un gobierno en funciones y pone a Andalucía y Cataluña como ejemplos

PRUEBA DE VERIFICACION | RAFAEL CATALÁ

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha pasado por los micrófonos de RNE. Preguntado por la posible comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, tras el escándalo de los papeles de Panamá, ha asegurado que a lo largo de la historia “nunca ha habido comparecencias en el tiempo de gobierno en funciones como no las hubo en Andalucía el tiempo que Susana Díaz estuvo pendiente de la investidura. Es más, por no haber no había ni plenos en Andalucía como no lo hubo en Cataluña cuando el señor Mas estuvo pendiente de la formación de gobierno”.